Потепление и штормовой ветер: прогноз погоды во Львове на 4 декабря
Синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах Львова. 4 декабря предсказывают погоду без существенных осадков, однако в городе местами будет штормовой ветер.
На львовских дорогах 4 декабря будет гололедица. Синоптики также предупреждают о штормовом ветре 15 – 20 метров в секунду. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.
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Прогноз погоды во Львове на 4 декабря
Во Львове 4 декабря существенных осадков не будет. Синоптики прогнозируют, что ночью и утром на дорогах будет гололедица.
Ветер юго-восточный, местами он будет усиливаться до штормовых значений – 15 – 20 метров в секунду. Температура ночью составит 2 – 7 градусов мороза, а днем – 3 – 8 градусов тепла.
Атмосферное давление и относительная влажность будут колебаться в течение всего дня
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