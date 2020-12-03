Синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах Львова. 4 декабря предсказывают погоду без существенных осадков, однако в городе местами будет штормовой ветер.

На львовских дорогах 4 декабря будет гололедица. Синоптики также предупреждают о штормовом ветре 15 – 20 метров в секунду. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

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Прогноз погоды во Львове на 4 декабря

Во Львове 4 декабря существенных осадков не будет. Синоптики прогнозируют, что ночью и утром на дорогах будет гололедица.

Ветер юго-восточный, местами он будет усиливаться до штормовых значений – 15 – 20 метров в секунду. Температура ночью составит 2 – 7 градусов мороза, а днем – 3 – 8 градусов тепла.

Атмосферное давление и относительная влажность будут колебаться в течение всего дня

Обратите внимание! Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Львова. Поэтому водители должны выбирать умеренную скорость, соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями и включать фары. А пешеходам, в свою очередь, необходимо носить обувь с нескользкими подошвами и переходить дорогу только в специально отведенных для этого местах.