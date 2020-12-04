Синоптики Львовского Гидрометцентра прогнозируют гололедицу на дорогах Львова. 5 декабря во Львове и области местами будет туман и штормовой ветер.

Синоптики предупреждают о гололедице и тумане на львовских дорогах 5 декабря. Кое-где в городе и области будут случаться порывы штормового ветра 15-20 метров в секунду. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

Интересно Во Львове построят новое производство за 31,5 миллиона евро

Прогноз погоды во Львове и области на 5 декабря

Во Львове 5 декабря погода будет облачная с прояснениями. Существенных осадков не предусматривают. Синоптики прогнозируют, что ночью и утром на дорогах города и области будет гололедица и туман видимостью 200 – 500 метров.

Ветер юго-восточный 7 – 12 метров в секунду. Днем он будет усиливаться до штормовых значений – 15 – 20 метров в секунду.

Погода во Львове:

Температура ночью составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, а днем – 6 – 8 градусов тепла.

Погода во Львовской области:

Температура ночью составит 2 – 3 градуса мороза, в горах – 4 – 7 градусов мороза. Синоптики предполагают, что днем в области температура составит 4 – 9 градусов тепла.

Обратите внимание! Синоптики Львовского гидрометцентра предупреждают о гололедице и тумане на дорогах Львова и области. Поэтому водители должны выбирать умеренную скорость, соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями и включать фары. А пешеходам, в свою очередь, необходимо носить обувь с нескользкими подошвами и переходить дорогу только в специально отведенных для этого местах.