Туман и штормовой ветер: прогноз погоды во Львове на 5 декабря
Синоптики Львовского Гидрометцентра прогнозируют гололедицу на дорогах Львова. 5 декабря во Львове и области местами будет туман и штормовой ветер.
Синоптики предупреждают о гололедице и тумане на львовских дорогах 5 декабря. Кое-где в городе и области будут случаться порывы штормового ветра 15-20 метров в секунду. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.
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Прогноз погоды во Львове и области на 5 декабря
Во Львове 5 декабря погода будет облачная с прояснениями. Существенных осадков не предусматривают. Синоптики прогнозируют, что ночью и утром на дорогах города и области будет гололедица и туман видимостью 200 – 500 метров.
Ветер юго-восточный 7 – 12 метров в секунду. Днем он будет усиливаться до штормовых значений – 15 – 20 метров в секунду.
Погода во Львове:
Температура ночью составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, а днем – 6 – 8 градусов тепла.
Погода во Львовской области:
Температура ночью составит 2 – 3 градуса мороза, в горах – 4 – 7 градусов мороза. Синоптики предполагают, что днем в области температура составит 4 – 9 градусов тепла.
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