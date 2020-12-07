Синоптики Львовского Гидрометцентра прогнозируют порывы штормового ветра во Львове и области 8 декабря. Осадков не предвидят, однако на Львовщине станет холоднее.

Синоптики предупреждают о порывах штормового ветра 15 – 20 метров в секунду. Уровень опасности – желтый. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

Интересно Улицу Лычаковскую во Львове открыли для проезда: фото

Прогноз погоды во Львове и области на 8 декабря

Синоптики прогнозируют, что во Львове и области 8 декабря погода будет облачная с прояснениями. Существенных осадков не предусматривают.

Ветер юго-восточный 9 – 14 метров в секунду. Местами днем и ночью он будет усиливаться до штормовых значений – 15 – 20 метров в секунду.

Погода во Львове:

Температура ночью составит от 2 – 4 градуса мороза, а днем – 0 – 2 градуса тепла.

Погода во Львовской области:

Температура ночью составит 1 – 6 градуса мороза. Синоптики предполагают, что днем в области температура составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Обратите внимание! Синоптики прогнозируют порывы штормового ветра во Львове и области. Поэтому нужно помнить, что при сильном ветре все окна в доме необходимо плотно закрыть. Также если вы оказались на улице, то держитесь как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев. Угроза растет вблизи домов, которые ремонтируют или строят. Поэтому не паркуйте автомобили под неустойчивыми конструкциями.