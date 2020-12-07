Синоптики предупреждают о порывах штормового ветра: прогноз погоды во Львове на 8 декабря
Синоптики Львовского Гидрометцентра прогнозируют порывы штормового ветра во Львове и области 8 декабря. Осадков не предвидят, однако на Львовщине станет холоднее.
Синоптики предупреждают о порывах штормового ветра 15 – 20 метров в секунду. Уровень опасности – желтый. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.
Интересно Улицу Лычаковскую во Львове открыли для проезда: фото
Прогноз погоды во Львове и области на 8 декабря
Синоптики прогнозируют, что во Львове и области 8 декабря погода будет облачная с прояснениями. Существенных осадков не предусматривают.
Ветер юго-восточный 9 – 14 метров в секунду. Местами днем и ночью он будет усиливаться до штормовых значений – 15 – 20 метров в секунду.
Погода во Львове:
Температура ночью составит от 2 – 4 градуса мороза, а днем – 0 – 2 градуса тепла.
Погода во Львовской области:
Температура ночью составит 1 – 6 градуса мороза. Синоптики предполагают, что днем в области температура составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
Поделиться новостью