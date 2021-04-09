По прогнозам синоптиков, на выходные, 10 и 11 апреля, на Львовщине будет по-весеннему тепло. Осадков не ожидается, однако ночью вероятная гололедица.

Погоду на Львовщине 10 и 11 апреля будет определять поле повышенного атмосферного давления. Днем ожидается до 16 градусов тепла.

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Прогноз погоды на Львовщине на 10 апреля

Синоптики прогнозируют, что 10 апреля на Львовщине будет облачно с прояснениями. В течение суток осадков не ожидают.

Ночью и утром отдельные участки дорог укроет гололедица. Ветер юго-западный, 9 – 14 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, а днем – от 11 до 16 градусов тепла.



Прогноз погоды на 10 апреля / Данные Укргидрометцентра

Прогноз погоды на 11 апреля

На Львовщине 11 апреля будет наблюдаться переменная облачность. Осадков не прогнозируют. Ветер юго-западный, 9 – 14 метров в секунду.

Температура ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, а днем – 10 – 15 градусов тепла.



Прогноз погоды на 11 апреля / Данные Укргидрометцентра