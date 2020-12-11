Синоптики Львовского гидрометцентра предупреждают об опасности на дорогах Львовщины 12 декабря. Ночью и утром на дорогах будет гололедица и туман видимостью 200 – 500 метров.

Синоптики предупреждают о гололедице и тумане на дорогах Львовщины утром и ночью 12 декабря. Уровень опасности – желтый. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

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Прогноз погоды во Львове и области на 12 декабря

Синоптики прогнозируют, что на Львовщине 12 декабря будет облачно. Ночью и утром местами пройдут дожди и мокрый снег. Днем существенных осадков не предвидится.

Синоптики предупреждают об опасных природных явлениях. На дорогах Львовщины ночью и утром будет гололедица и туман видимостью 200 – 500 метров.

Ветер юго-восточный, умеренный. Атмосферное давление и относительная влажность воздуха в течение дня существенно не изменятся.

Температура во Львове и области ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем температура будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла.

Обратите внимание! На дорогах Львовщины 12 декабря будет туман и гололедица. Поэтому водители и пешеходы, чтобы сохранить свое и чужое здоровье и жизнь, должны соблюдать простые правила и быть внимательными на дорогах.