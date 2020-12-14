Синоптики Львовского гидрометцентра предупреждают об опасности на дорогах Львовщины 15 декабря. Ночью и утром на дорогах будет гололедица и туман видимостью 200 – 500 метров.

Синоптики предупреждают о гололедице и тумане на дорогах Львовщины утром и ночью 15 декабря. Уровень опасности – желтый. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

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Прогноз погоды во Львове и области на 15 декабря

Синоптики прогнозируют, что на Львовщине 15 декабря будет облачно с прояснениями. Существенных осадков во Львове и области не предусматривают.

Синоптики предупреждают об опасных природных явлениях. На дорогах Львовщины ночью и утром будет гололедица и туман видимостью 200 – 500 метров.

Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Погоду 15 декабря будет определять поле повышенного атмосферного давления.

Прогноз погоды во Львове

Ночью во Львове температура составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Днем температура будет колебаться от 1 до 3 градусов тепла.

Прогноз погоды во Львовской области

Температура во Львовской области ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а днем будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла.

Обратите внимание! На дорогах Львовщины 15 декабря будет туман и гололедица. Поэтому водители и пешеходы, чтобы сохранить свое и чужое здоровье и жизнь, должны соблюдать простые правила и быть внимательными на дорогах.