На дорогах будут туман и гололедица: прогноз погоды во Львове и области на 18 декабря
Синоптики Львовского гидрометцентра предупреждают, что 18 декабря на дорогах Львовщины будет туман и гололедица, поэтому людям нужно быть внимательными во время движения. Погоду будет определять поле повышенного давления, однако во Львове и области несколько потеплеет.
На дорогах Львова и области будут гололедица и туман видимостью 200 – 500 метров. Уровень опасности-желтый. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.
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Прогноз погоды во Львове и Львовской области на 18 декабря
Синоптики прогнозируют, что на Львовщине 18 декабря погода будет облачная с прояснениями. Существенных осадков во Львове и области не предусматривают.
Утром и в первой половине дня на дорогах Львовщины будет туман видимостью 200 – 500 метров и гололедица.
Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Погоду будет определять поле повышенного давления.
Погода во Львове 18 декабря
Ночью во Львове температура составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем температура будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла.
Погода во Львовской области 18 декабря
Ночью во Львовской области температура составит от 0 до 2 градусов тепла, а днем – от 2 до 4 градусов тепла.
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