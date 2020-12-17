Синоптики Львовского гидрометцентра предупреждают, что 18 декабря на дорогах Львовщины будет туман и гололедица, поэтому людям нужно быть внимательными во время движения. Погоду будет определять поле повышенного давления, однако во Львове и области несколько потеплеет.

На дорогах Львова и области будут гололедица и туман видимостью 200 – 500 метров. Уровень опасности-желтый. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

Интересно Восемь львовских ученых вошли в рейтинг ТОП-2% ученых мира

Прогноз погоды во Львове и Львовской области на 18 декабря

Синоптики прогнозируют, что на Львовщине 18 декабря погода будет облачная с прояснениями. Существенных осадков во Львове и области не предусматривают.

Утром и в первой половине дня на дорогах Львовщины будет туман видимостью 200 – 500 метров и гололедица.

Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Погоду будет определять поле повышенного давления.

Погода во Львове 18 декабря

Ночью во Львове температура составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем температура будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла.

Погода во Львовской области 18 декабря

Ночью во Львовской области температура составит от 0 до 2 градусов тепла, а днем – от 2 до 4 градусов тепла.

Обратите внимание! На дорогах Львова и области 17 декабря будет сохраняться гололедица и туман видимостью 200 – 500 метров. Поэтому водители и пешеходы, чтобы сохранить свое и чужое здоровье и жизнь, должны соблюдать простые правила и быть внимательными на дорогах.