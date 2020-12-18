Синоптики Львовского гидрометцентра предупреждают, что 19 декабря на дорогах Львова и области снова будут туман и гололедица. Погоду будет определять поле повышенного давления.

На дорогах Львова и области будут гололедица и туман видимостью 200 – 500 метров. Уровень опасности – желтый. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

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Прогноз погоды во Львове и Львовской области на 19 декабря

Синоптики прогнозируют, что на Львовщине 19 декабря будет облачно с прояснениями. Существенных осадков во Львове и области не предусматривают.

Утром и в первой половине дня на дорогах Львовщины будет туман видимостью 200 – 500 метров и гололедица.

Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Погоду будет определять поле повышенного давления.

Погода во Львове

Ночью во Львове температура составит от 0 до 2 градусов мороза. Днем температура будет колебаться от 2 до 4 градусов тепла.

Погода во Львовской области

19 декабря ночью в Львовской области температура составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, а днем – от 1 до 6 градусов тепла.

Обратите внимание! На дорогах Львова и области 19 декабря будет сохраняться гололедица и туман видимостью 200 – 500 метров. Поэтому водители и пешеходы, чтобы сохранить свое и чужое здоровье и жизнь, должны соблюдать простые правила и быть внимательными на дорогах.