Прогноз погоды во Львове и области на 19 декабря: на Львовщине снова туман
Синоптики Львовского гидрометцентра предупреждают, что 19 декабря на дорогах Львова и области снова будут туман и гололедица. Погоду будет определять поле повышенного давления.
На дорогах Львова и области будут гололедица и туман видимостью 200 – 500 метров. Уровень опасности – желтый. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.
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Прогноз погоды во Львове и Львовской области на 19 декабря
Синоптики прогнозируют, что на Львовщине 19 декабря будет облачно с прояснениями. Существенных осадков во Львове и области не предусматривают.
Утром и в первой половине дня на дорогах Львовщины будет туман видимостью 200 – 500 метров и гололедица.
Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Погоду будет определять поле повышенного давления.
Погода во Львове
Ночью во Львове температура составит от 0 до 2 градусов мороза. Днем температура будет колебаться от 2 до 4 градусов тепла.
Погода во Львовской области
19 декабря ночью в Львовской области температура составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, а днем – от 1 до 6 градусов тепла.
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