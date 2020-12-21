Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 22 декабря во Львове и области будет облачная погода. На дорогах Львовщины предполагают легкий туман, но осадков не будет.

На дорогах Львовщины иногда будет легкий туман. Погоду будет определять прохождение атмосферного фронта от циклона над Норвежским морем. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

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Прогноз погоды во Львове и Львовской области на 22 декабря

Синоптики прогнозируют, что на Львовщине 22 декабря будет облачно. Осадков во Львове и области не предвидится. Лишь во второй части дня, вероятно, будет падать дождь.

Утром и в первой половине дня на дорогах Львовщины будет слабый туман. Ветер южный, 7-12 метров в секунду.

В течение дня атмосферное давление будет падать, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится. Погоду будет определять прохождение атмосферного фронта от циклона над Норвежским морем.

Ночью во Львове и области температура составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем температура будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла.