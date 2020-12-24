Синоптики предупреждают об опасности на дорогах Львовщины 25 декабря из-за гололеда и осадков. Во Львове и области будет переменчивая погода, а ночью и утром будет падать мокрый снег.

Переменчивую погоду на Львовщине 25 декабря вызовут атмосферные фронты от Белорусского циклона. Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях – гололедице на дорогах и мокром снеге. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

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Какой будет погода на Львовщине 25 декабря

Синоптики предсказывают, что 25 декабря во Львове и области будет переменчивая погода. Ночью на Львовщине будут падать дождь и мокрый снег. Днем также будет небольшой мокрый снег с переходом в снег.

Синоптики предупреждают об опасности на дорогах Львовщины с желтым уровнем опасности – из-за осадков ухудшится видимость. Ночью и утром будет слабый туман, а на дорогах – гололедица.

Ветер северо-западный – ночью он будет слабый, а днем – умеренный. В течение дня атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

Во Львове и области в течение суток температура будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла.