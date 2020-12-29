Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что погода на Львовщине 30 декабря будет облачная. Дороги Львова и области утром окутает гололедица, однако накануне Нового года станет теплее.

Погоду на Львовщине 30 декабря будут определять прохождения атмосферных фронтов от циклона над Данией. Днем, вероятно, будет падать дождь. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

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Прогноз погоды во Львове и области 30 декабря

Синоптики львовского гидрометцентра рассказали, что 30 декабря погоду на Львовщине будут определять прохождения атмосферных фронтов от циклона над Данией.

Во Львове и области будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не предвидится. Однако днем, вероятно, будет дождь.

Синоптики предупреждают, что ночью и утром на отдельных участках дорог Львовской области и Львова будет гололедица. Ветер южный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла. Днем температура составит 5 – 10 градусов тепла.

Атмосферное давление в течение суток будет падать, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

Обратите внимание! Синоптики Львовского гидрометцентра предупреждают, что ночью и утром 30 декабря дороги Львовщины окутает гололедица. Поэтому водителям и пешеходам нужно быть максимально внимательными во время движения. Водители должны выбирать умеренную скорость, чтобы иметь возможность остановиться в случае необходимости. В свою очередь, пешеходам следует носить нескользкую обувь и переходить дорогу только в отведенных для этого местах.