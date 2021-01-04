Синоптики львовского Гидрометцентра предполагают, что 5 января во Львове и области пройдут дожди. Иногда они будут значительные, а в горах выпадет еще и мокрый снег.

Погоду во Львове и области будет определять прохождение атмосферных фронтов с юга. Синоптики ожидают порывы штормового ветра 15 – 20 метров в секунду. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

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Прогноз погоды на Львовщине 5 января

Синоптики Львовского гидрометцентра сообщили, что погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов с юга.

Во Львове и области будет облачно с прояснениями. На Львовщине будет дождливо. Кое-где дожди будут значительными, а в горах будут падать дожди с мокрым снегом.

Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Иногда он будет усиливаться до штормовых значений – 15 – 20 метров в секунду.

Температура во Львове и Львовской области в течение суток будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла.

Обратите внимание! Ночью 6 января синоптики прогнозируют гололедицу. Поэтому водители должны выбирать умеренную скорость, чтобы иметь возможность затормозить в случае необходимости, и включать фары. Пешеходам, в свою очередь, следует носить нескользкую обувь и переходить дорогу только в определенных для этого местах.