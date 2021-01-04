Пройдут сильные дожди: прогноз погоды во Львове и области на 5 января
Синоптики львовского Гидрометцентра предполагают, что 5 января во Львове и области пройдут дожди. Иногда они будут значительные, а в горах выпадет еще и мокрый снег.
Погоду во Львове и области будет определять прохождение атмосферных фронтов с юга. Синоптики ожидают порывы штормового ветра 15 – 20 метров в секунду. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.
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Прогноз погоды на Львовщине 5 января
Синоптики Львовского гидрометцентра сообщили, что погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов с юга.
Во Львове и области будет облачно с прояснениями. На Львовщине будет дождливо. Кое-где дожди будут значительными, а в горах будут падать дожди с мокрым снегом.
Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Иногда он будет усиливаться до штормовых значений – 15 – 20 метров в секунду.
Температура во Львове и Львовской области в течение суток будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла.
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