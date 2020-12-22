Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 23 декабря во Львове и области будет облачная погода с прояснениями. На дорогах Львовщины предполагают гололедицу, но в городе и области станет несколько теплее.

На дорогах Львовщины местами будет гололедица. Синоптики также прогнозируют порывы штормового ветра. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

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Прогноз погоды во Львове и Львовской области на 23 декабря

Синоптики прогнозируют, что на Львовщине 23 декабря будет облачно с прояснениями. Во Львове и области будет падать дождь, а местами – мокрый снег. Погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов с запада.

На отдельных участках дорог Львовщины будет гололедица. Ветер – юго-западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью и утром ожидают, что он будет усиливаться до штормовых значений – 15 – 20 метров в секунду.

Прогноз погоды во Львовской области на 23 декабря

Ночью во Львовской области температура составит от 0 до 5 градусов тепла. Днем температура будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла.

Прогноз погоды во Львове на 23 декабря

Во Львове ночью температура составит от 0 до 2 градусов тепла, а днем – от 3 до 5 градусов тепла.