Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 3 марта во Львове и области будет туман видимостью 500 - 1000 метров. Дороги Львовщины останутся покрытыми гололедом.

Существенных осадков на Львовщине 3 марта не ожидают. Однако из-за тумана возможно ухудшение видимости.

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Прогноз погоды во Львове и области на 3 марта

Синоптики прогнозируют, что 3 марта на Львовщине будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью и утром Львов и область окутает слабый туман видимостью 500-1000 метров.

Дороги покроет гололедица, поэтому водителям и пешеходам нужно быть максимально внимательными во время движения. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

Атмосферное давление ночью будет расти, а днем ​​- падать. В течение суток относительная влажность воздуха существенно не изменится.

Температура ночью будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, а днем ​​- от 6 до 11 градусов тепла

Что делать водителям во время гололеда / Инфографика 24 канала