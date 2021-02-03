Прогноз погоды во Львове и области на 4 февраля: гололедица и мокрый снег
Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 4 февраля на Львовщине будет падать дождь и мокрый снег. Дороги Львова и области укроет гололедица, поэтому водителям и пешеходам нужно быть внимательными во время движения.
Источник: Львовский гидрометцентр
Синоптики прогнозируют на Львовщине порывы штормового ветра. Атмосферное давление в течение дня будет расти.
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Прогноз погоды во Львове и области на 4 февраля
Погоду на Львовщине 4 февраля будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона над Беларусью. Во Львове и области будет облачно.
Будет идти дождь, который будет меняться мокрым снегом. Дороги Львовщины окутает гололедица.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14 метров в секунду. Ночью местами будут порывы штормового ветра, 17-22 метров в секунду.
Температура в течение суток будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла. Ночью атмосферное давление будет падать, а днем - расти. Относительная влажность воздуха не изменится.
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