Синоптики Львовского Гидрометцентра прогнозируют, что 5 марта во Львовской области будет падать снег. Во Львове и области будут порывы штормового ветра и метели.

Погоду во Львовской области 5 марта будет определять прохождение холодного атмосферного фронта с севера. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Львова и области.

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Прогноз погоды во Львове и области на 5 марта

Во Львовской области 5 марта будет облачно с прояснениями. Ночью будет падать дождь, который будет сменяться снегом. Утром и днем прогнозируют значительный снег и мокрый снег. Возможно ухудшение видимости во время осадков.

Дороги Львова и области окутает гололедица. Уровень опасности – "желтый". Также прогнозируют налипание мокрого снега и слабый гололед.

Ветер северный, 7 – 12 метров в секунду. Днем местами он будет усиливаться до штормовых значений – 15-20 метров в секунду.

Прогноз погоды во Львовской области

Температура во Львовской области в течение суток будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Прогноз погоды во Львове

Температура в Львове в течение суток составит 0 – 2 градуса тепла.

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