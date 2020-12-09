На Львовщине 10 декабря погода будет облачная. Синоптики Львовского гидрометцентра предупреждают про мокрый снег и гололед на дорогах Львова и области.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Львовщины. Уровень опасности – желтый. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

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Прогноз погоды во Львове и области на 10 декабря

Синоптики прогнозируют, что на Львовщине 10 декабря будет облачно. Ночью осадков не предусматривают, но утром и днем, вероятно, будет мокрый снег и дождь.

На дорогах Львова и области будет гололедица. Ветер юго-восточный 9 – 14 метров в секунду.

Температура ночью 0 – 5 градусов мороза. Синоптики предсказывают, что днем ​​на Львовщине температура будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла.

В течение дня атмосферное давление будет падать, но относительная влажность воздуха существенно не изменится.

Обратите внимание! На дорогах Львовщины 10 декабря будет гололедица. Поэтому нужно быть осторожными на дорогах. Водители должны включать фары, выбирать умеренную скорость и соблюдать безопасную дистанцию ​​между автомобилями. Пешеходы, в свою очередь, должны носить обувь с нескользкой подошвой и переходить дорогу только по пешеходным переходам.