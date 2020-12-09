Синоптики предупреждают о гололедице: прогноз погоды во Львове и области на 10 декабря
На Львовщине 10 декабря погода будет облачная. Синоптики Львовского гидрометцентра предупреждают про мокрый снег и гололед на дорогах Львова и области.
Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Львовщины. Уровень опасности – желтый. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.
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Прогноз погоды во Львове и области на 10 декабря
Синоптики прогнозируют, что на Львовщине 10 декабря будет облачно. Ночью осадков не предусматривают, но утром и днем, вероятно, будет мокрый снег и дождь.
На дорогах Львова и области будет гололедица. Ветер юго-восточный 9 – 14 метров в секунду.
Температура ночью 0 – 5 градусов мороза. Синоптики предсказывают, что днем на Львовщине температура будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла.
В течение дня атмосферное давление будет падать, но относительная влажность воздуха существенно не изменится.
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