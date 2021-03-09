Мороз до -10 и туман: прогноз погоды во Львове и области на 10 марта
Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что на Львовщине 10 марта ночью температура составит до 10 градусов мороза. Львов и область окутает туман.
Источник:Львовский гидрометцентр
Погоду на Львовщине 10 марта будет определять поле повышенного атмосферного давления и влияние высотной впадины. Синоптики предупреждают об опасности на дорогах.
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Прогноз погоды во Львове и области на 10 марта
Синоптики прогнозируют, что 10 марта на Львовщине будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем, вероятно, будет падать небольшой мокрый снег.
Дороги Львова и области окутает гололедица. Поэтому водителям и пешеходам нужно быть очень внимательными при движении.
Ночью и утром Львовщину укроет слабый туман. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от 5 до 10 градусов мороза, а днем - от 0 до 5 градусов тепла.
Что делать водителям во время гололеда / Инфографика 24 канала
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