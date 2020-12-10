Туман и гололедица: прогноз погоды во Львове и области на 11 декабря
На Львовщине 11 декабря облачно. Синоптики Львовского гидрометцентра предупреждают о гололедице и тумане видимостью 200 – 500 метров на дорогах Львова и области.
Синоптики предупреждают о гололедице и тумане на дорогах Львовщины. Уровень опасности – желтый. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.
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Прогноз погоды во Львове и области на 11 декабря
Синоптики прогнозируют, что во Львове и области 11 декабря будет облачно. Ночью осадков не предусматривают, но утром и днем местами будет мокрый снег и дождь.
На дорогах Львовщины будет гололедица, а ночью и утром – туман видимостью 200 – 500 метров. Ветер юго-восточный 7 – 12 метров в секунду. Днем он будет порывистым.
Погода во Львове
Температура ночью составит 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Днем во Львове температура будет колебаться от 2 до 4 градусов тепла.
Погода во Львовской области
Температура ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Синоптики предсказывают, что днем на Львовщине температура будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла.
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