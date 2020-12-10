На Львовщине 11 декабря облачно. Синоптики Львовского гидрометцентра предупреждают о гололедице и тумане видимостью 200 – 500 метров на дорогах Львова и области.

Синоптики предупреждают о гололедице и тумане на дорогах Львовщины. Уровень опасности – желтый. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

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Прогноз погоды во Львове и области на 11 декабря

Синоптики прогнозируют, что во Львове и области 11 декабря будет облачно. Ночью осадков не предусматривают, но утром и днем ​​местами будет мокрый снег и дождь.

На дорогах Львовщины будет гололедица, а ночью и утром – туман видимостью 200 – 500 метров. Ветер юго-восточный 7 – 12 метров в секунду. Днем он будет порывистым.

Погода во Львове

Температура ночью составит 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Днем во Львове температура будет колебаться от 2 до 4 градусов тепла.

Погода во Львовской области

Температура ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Синоптики предсказывают, что днем ​​на Львовщине температура будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла.

Обратите внимание! На дорогах Львовщины 11 декабря будет туман и гололедица. Поэтому водители должны включать фары, выбирать умеренную скорость и соблюдать безопасную дистанцию ​​между автомобилями. Пешеходы, в свою очередь, должны носить обувь с нескользкой подошвой и переходить дорогу только по пешеходным переходам.