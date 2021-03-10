Прогноз погоды во Львове и области на 11 марта: на Львовщине снова будет идти снег
Синоптики Львовского Гидрометцентра прогнозируют, что ночью 11 марта на Львовщине будет падать снег. Львов и область окутают туман и гололедица.
Источник:Львовский гидрометцентр
Синоптики предупреждают об опасности на дорогах. Возможно ухудшение видимости в тумане и во время осадков.
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Прогноз погоды во Львове и области на 11 марта
На Львовщине ночью 11 марта местами будет падать небольшой снег. Однако днем осадков не прогнозируют.
Ночью и утром Львов и область окутает слабый туман видимостью 500–1000 метров. На дорогах будет сохраняться гололедица, поэтому водители и пешеходы должны быть максимально осторожными во время движения.
Ветер юго-восточный, ночью умеренный, а днем порывистый. В течение суток атмосферное давление будет падать, а относительная влажность воздуха существенно не изменится.
Температура ночью будет колебаться от 5 до 10 градусов мороза, а днем от 2 до 7 градусов тепла.
Что делать водителям во время гололеда / инфографика 24 канала
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