Синоптики Львовского гидрометцентра предусматривают, что 12 января на Львовщине будет облачно с прояснениями. Дороги Львова и области укроет гололедица.

Дороги Львовщины 12 января окутает гололедица. Уровень опасности – "желтый". Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

Интересно На Львовщине произошло землетрясение: есть негативные последствия

Прогноз погоды во Львове и Львовской области на 12 января

Синоптики прогнозируют, что погоду на Львовщине 12 января будет определять влияние передней части циклона с центром над Балтийским морем.

Во Львове и области будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Дороги Львовщины укроет гололедица.

Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Днем он будет порывистым.

Прогноз погоды в Львовской области:

Синоптики предсказывают, что во Львовской области температура ночью 3 – 8 градусов мороза, а днем ​​- от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Прогноз погоды во Львове:

Температура во Львове ночью будет колебаться от 4 до 6 градусов мороза, а днем – от 0 до 2 градусов тепла.

Обратите внимание! Синоптики предупреждают, что 12 января дороги Львовщины окутает гололедица. Поэтому пешеходам и водителям нужно быть очень внимательными при движении и соблюдать простые правила поведения.