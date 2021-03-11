Прогноз погоды во Львове и области на 12 марта: потепление и штормовой ветер
Синоптики Львовского Гидрометцентра прогнозируют, что во Львове и области 12 марта будут порывы штормового ветра. Однако во Львовской области станет несколько теплее.
Источник:Львовский гидрометцентр
Погоду 12 марта будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона над Швецией. Синоптики предупреждают об опасности на дорогах.
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Прогноз погоды во Львове и области на 12 марта
Синоптики прогнозируют, что 12 марта во Львовкой области будет облачно. Временами будет падать мокрый снег, который будет сменяться дождем. В течение суток атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.
Ночью и утром дороги укроет гололедица. Уровень опасности – "желтый", поэтому водителям и пешеходам нужно быть максимально осторожными во время движения.
Ветер юго-западный, 9 – 14 метров в секунду. Ночью и утром он будет усиливаться до штормовых значений – 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, а днем – от 4 до 9 градусов тепла.
Что делать водителям во время гололеда / инфографика 24 канала
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