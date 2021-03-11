Синоптики Львовского Гидрометцентра прогнозируют, что во Львове и области 12 марта будут порывы штормового ветра. Однако во Львовской области станет несколько теплее.

Погоду 12 марта будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона над Швецией. Синоптики предупреждают об опасности на дорогах.

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Прогноз погоды во Львове и области на 12 марта

Синоптики прогнозируют, что 12 марта во Львовкой области будет облачно. Временами будет падать мокрый снег, который будет сменяться дождем. В течение суток атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

Ночью и утром дороги укроет гололедица. Уровень опасности – "желтый", поэтому водителям и пешеходам нужно быть максимально осторожными во время движения.

Ветер юго-западный, 9 – 14 метров в секунду. Ночью и утром он будет усиливаться до штормовых значений – 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, а днем – от 4 до 9 градусов тепла.

Интересно! Украинские синоптики прогнозируют 12 марта существенное ухудшение погодных условий. В большинстве областей ожидают снег, метели и штормовой ветер.

Что делать водителям во время гололеда / инфографика 24 канала