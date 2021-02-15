Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 16 февраля на Львовщине будет до 15 градусов мороза. Кое-где будет падать небольшой снег, а дороги накроет гололедица.

Погоду на Львовщине 16 февраля будет определять северо-восточная периферия антициклона над Румынией. Синоптики предупреждают об опасности на дорогах области.

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Прогноз погоды во Львове и области на 16 февраля

На Львовщине 16 февраля будет облачно с прояснениями. Ночью местами будет падать небольшой снег, однако днем ​​осадков не будет.

Дороги Львова и области покроет гололед. Ночью и утром местами туман с видимостью 200 – 500 метров. Уровень опасности – "желтый".

Ветер южный, 5 – 10 метров в секунду. В течение дня атмосферное давление будет падать, а относительная влажность воздуха немного уменьшится.

Температура ночью на Львовщине будет колебаться от 10 до 15 градусов мороза, а днем ​​– от 2 до 7 градусов мороза.

Важно! Дороги Львовщины 16 февраля окутает туман и гололедица. Поэтому водителям и пешеходам нужно быть очень осторожными во время движения. Это может сохранить ваше здоровье и жизнь!



Что делать водителям во время гололеда / Инфографика 24 каналу