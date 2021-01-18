Синоптики Львовского гидрометцентра предупреждают, что 19 января местами температура на Львовщине составит 25 градусов мороза. Дороги Львова и области окутает гололедица.

Погоду на Львовщине 19 января ночью будет определять поле повышенного давления, а днем ​​– прохождение атмосферных фронтов от циклона над Норвежским морем. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

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Прогноз погоды на Львовщине на 19 января

Синоптики прогнозируют, что 19 января на Львовщине будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, а днем ​​будет падать небольшой снег.

Погоду ночью будет определять поле повышенного давления, а днем ​​– прохождение атмосферных фронтов от циклона над Норвежским морем. Ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Дороги Львова и области окутает гололедица. Уровень опасности – "желтый". В течение суток атмосферное давление будет падать, а относительная влажность воздуха существенно не изменится.

Температура ночью будет колебаться от 15 до 20 градусов мороза, а местами от 23 до 25 градусов мороза. Днем во Львове и Львовской области ожидают от 3 до 8 градусов мороза.

Обратите внимание! Синоптики предсказывают, что дороги Львовщины 19 января окутает гололедица. Поэтому водителям и пешеходам следует быть очень осторожными во время движения и соблюдать несложные правила.