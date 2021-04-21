По прогнозу синоптиков Львовского гидрометцентра, на Львовщине 21 апреля будет гроза. Ночью осадков не ожидают, однако днем – будет дождливо.

Погоду на Львовщине 21 апреля будет определять поле пониженного атмосферного давления и влияние атмосферных фронтов днем. Утром область окутает туман видимостью 200 – 500 метров.

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Прогноз погоды на Львовщине на 21 апреля

На Львовщине 21 апреля будет облачно с прояснениями. По прогнозу синоптиков, ночью осадков не будет. Однако днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Уровень опасности – "желтый".

Ночью Львовщину местами укроет туман. Ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду. В течение дня атмосферное давление будет падать, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

Температура ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, на поверхности почвы и в воздухе заморозки – 0 – 3 градуса тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 11 – 16 градусов тепла.

Обратите внимание! Погода в Украине 21 апреля, будет теплой, но дождливой. Синоптики прогнозируют небольшие осадки в большинстве областей.



Прогноз погоды на 21 апреля / Данные Укргидрометцентра

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