Синоптики Львовского гидрометцентра предусматривают, что 21 января дороги Львова и Львовской области укроет гололедица. Существенных осадков не ожидают.

Погоду на Львовщине 21 января будет определять теплый сектор циклона над Северным морем. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

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Прогноз погоды на Львовщине на 21 января

Синоптики прогнозируют, что на Львовщине 21 января будет облачно с прояснениями. Погоду будет определять теплый сектор циклона над Северным морем.

Существенных осадков не ожидают. Дороги Львова и области укроет гололедица. Ветер южный, 9 – 14 метров в секунду. Иногда он будет усиливаться до 15 – 20 метров в секунду.

Температура на Львовщине ночью будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем температура составит 1 – 6 градусов тепла.

Обратите внимание! Дороги Львова и Львовской области 21 января будут покрыты гололедом. Поэтому водители и пешеходы должны быть максимально осторожными во время движения и соблюдать несложные правила.