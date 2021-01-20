Прогноз погоды во Львове и области на 21 января: морозы отступают
Синоптики Львовского гидрометцентра предусматривают, что 21 января дороги Львова и Львовской области укроет гололедица. Существенных осадков не ожидают.
Погоду на Львовщине 21 января будет определять теплый сектор циклона над Северным морем. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.
Интересно Во Львове будут ремонтировать электросети: где будет света 21 января
Прогноз погоды на Львовщине на 21 января
Синоптики прогнозируют, что на Львовщине 21 января будет облачно с прояснениями. Погоду будет определять теплый сектор циклона над Северным морем.
Существенных осадков не ожидают. Дороги Львова и области укроет гололедица. Ветер южный, 9 – 14 метров в секунду. Иногда он будет усиливаться до 15 – 20 метров в секунду.
Температура на Львовщине ночью будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем температура составит 1 – 6 градусов тепла.
Поделиться новостью