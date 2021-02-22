Прогноз погоды во Львове и области на 23 февраля: на Львовщину пришло потепление
Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 23 февраля на Львовщине станет несколько теплее. Существенных осадков в течение суток не предусматривают.
Источник:Львовский гидрометцентр
Синоптики предупреждают об опасных явлениях на дорогах Львовщины 23 февраля. Видимость в тумане составит 200 – 500 метров.
Читайте также Во Львове снег разбил несколько авто: кто виноват и как получить компенсацию – видео
Прогноз погоды во Львове и области на 23 февраля
По прогнозам синоптиков, 23 февраля на Львовщине будет облачно с прояснениями. В течение суток существенных осадков не ожидают.
Дороги Львова и области окутает гололедица, а ночью и в первой половине дня местами будет туман видимостью 200 – 500 метров. Поэтому водителям и пешеходам нужно быть максимально внимательными во время движения.
Ветер западный, 3-8 метров в секунду. Ночью температура на Львовщине будет колебаться от 1 до 6 градусов мороза, а днем – от 2 до 7 градусов тепла.
Что делать водителям во время гололеда / инфографика 24 канала
Поделиться новостью