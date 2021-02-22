Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 23 февраля на Львовщине станет несколько теплее. Существенных осадков в течение суток не предусматривают.

Синоптики предупреждают об опасных явлениях на дорогах Львовщины 23 февраля. Видимость в тумане составит 200 – 500 метров.

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Прогноз погоды во Львове и области на 23 февраля

По прогнозам синоптиков, 23 февраля на Львовщине будет облачно с прояснениями. В течение суток существенных осадков не ожидают.

Дороги Львова и области окутает гололедица, а ночью и в первой половине дня местами будет туман видимостью 200 – 500 метров. Поэтому водителям и пешеходам нужно быть максимально внимательными во время движения.

Ветер западный, 3-8 метров в секунду. Ночью температура на Львовщине будет колебаться от 1 до 6 градусов мороза, а днем – от 2 до 7 градусов тепла.

Что делать водителям во время гололеда / инфографика 24 канала