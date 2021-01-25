Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 26 января на Львовщине будет падать снег. Во Львове и области ожидают порывы штормового ветра, поэтому, вероятно, местами будет метель.

Синоптики предупреждают об опасных природных явлениях на Львовщине 26 января. Дороги окутает гололед. Уровень опасности – "желтый".

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Прогноз погоды во Львове и Львовской области на 26 января

Синоптики предупреждают, что 26 января на Львовщине будет идти снег. В течение суток атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха уменьшится.

Дороги Львова и области окутает гололед. Уровень опасности – "желтый".

Ветер западной четверти, умеренный. Ожидаются порывы штормового ветра – 15 – 20 метров в секунду. Местами – метели.

Температура ночью будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза, а днем ​​– от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Обратите внимание! Синоптики прогнозируют, что дороги Львова и Львовской области 26 января окутает гололед. Поэтому водителям и пешеходам нужно быть максимально внимательными на дорогах. Пешеходам следует носить нескользкую обувь и переходить дорогу только по пешеходным переходам. Водители, в свою очередь, должны выбирать умеренную скорость, чтобы иметь возможность вовремя остановиться в случае необходимости.