Прогноз погоды во Львове и области на 26 января: на Львовщине будет снежить
Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 26 января на Львовщине будет падать снег. Во Львове и области ожидают порывы штормового ветра, поэтому, вероятно, местами будет метель.
Источник: Львовский гидрометцентр.
Синоптики предупреждают об опасных природных явлениях на Львовщине 26 января. Дороги окутает гололед. Уровень опасности – "желтый".
Интересно Во Львове будут ремонтировать электросети: где не будет света 26 января
Прогноз погоды во Львове и Львовской области на 26 января
Синоптики предупреждают, что 26 января на Львовщине будет идти снег. В течение суток атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха уменьшится.
Дороги Львова и области окутает гололед. Уровень опасности – "желтый".
Ветер западной четверти, умеренный. Ожидаются порывы штормового ветра – 15 – 20 метров в секунду. Местами – метели.
Температура ночью будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза, а днем – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
Поделиться новостью