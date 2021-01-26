Прогноз погоды во Львове и области на 27 января: будет падать снег
Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 27 января на Львовщине будет облачно с прояснениями. Будет падать небольшой снег, а дороги окутает гололед.
Источник: Львовский гидрометцентр
Погоду на Львовщине 27 января будет определять северо-восточная периферия антициклона над Балканами и влияние высотной ложбины. Синоптики предупреждают об опасности на дорогах.
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Прогноз погоды во Львове и области на 27 января
Синоптики прогнозируют, что 27 января на Львовщине будет облачно с прояснениями. Погоду будут определять северо-восточная периферия антициклона над Балканами и влияние высотной ложбины.
Ночью существенных осадков не предвидится. Однако днем ожидается небольшой снег. В течение суток атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.
Дороги Львова и области укроет гололед. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от 4 до 9 градусов мороза. Днем ожидается 0 – 5 градусов мороза.
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