Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 27 января на Львовщине будет облачно с прояснениями. Будет падать небольшой снег, а дороги окутает гололед.

Источник: Львовский гидрометцентр

Погоду на Львовщине 27 января будет определять северо-восточная периферия антициклона над Балканами и влияние высотной ложбины. Синоптики предупреждают об опасности на дорогах.

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Прогноз погоды во Львове и области на 27 января

Синоптики прогнозируют, что 27 января на Львовщине будет облачно с прояснениями. Погоду будут определять северо-восточная периферия антициклона над Балканами и влияние высотной ложбины.

Ночью существенных осадков не предвидится. Однако днем ​​ожидается небольшой снег. В течение суток атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

Дороги Львова и области укроет гололед. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 4 до 9 градусов мороза. Днем ожидается 0 – 5 градусов мороза.

Обратите внимание! Синоптики предупреждают, что 27 января дороги Львова и области окутает гололед. Поэтому водителям и пешеходам нужно быть очень внимательными при движении. Водители должны выбирать умеренную скорость, чтобы иметь возможность вовремя остановиться в случае необходимости. Пешеходам, в свою очередь, следует переходить дорогу только по пешеходным переходам и носить нескользкую обувь.