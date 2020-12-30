Синоптики львовского Гидрометцентра прогнозируют, что 31 декабря во Львове и области будет дождливо, а местами будет падать мокрый снег. Такая же погода будет и 1 января. Таким образом Новый год 2021 встретит Львовщину дождями.

Погоду во Львове и Львовской области 31 декабря будет определять прохождение атмосферных фронтов с юга. Дороги Львовщины окутает гололедица. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

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Прогноз погоды на Львовщине на 31 декабря

Синоптики предполагают, что во Львове и области 31 декабря будет облачно с прояснениями. Погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов с юга.

На Львовщине временами будут падать дождь и мокрый снег. Местами осадки будут значительными. Синоптики предупреждают, что дороги Львовщины окутает гололедица. Ветер северный, 5 – 10 метров в секунду.

Прогноз погоды во Львовской области 31 декабря. Синоптики прогнозируют, что на Львовщине 31 декабря температура в течение суток будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла.

Синоптики прогнозируют, что на Львовщине 31 декабря температура в течение суток будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла. Прогноз погоды во Львове 31 декабря. Во Львове в течение суток температура составит от 1 до 3 градусов тепла. Также синоптики предупреждают, что в городе возможно ухудшение видимости из-за осадков.

Прогноз погоды на Львовщине на 1 января

Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что на Львовщине 1 января будет облачно с прояснениями. Временами будут падать дождь и мокрый снег, а ночью местами выпадут значительные осадки.

Дороги покроет гололедица. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура на Львовщине в течение суток будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Обратите внимание! Синоптики предупреждают, что во Львове и Львовской области 31 декабря и 1 января будет гололедица. Поэтому водители и пешеходы должны быть очень внимательными и осторожными во время движения. Водители должны выбирать умеренную скорость, чтобы иметь возможность вовремя затормозить в случае необходимости. А пешеходам следует носить нескользкую обувь и переходить дорогу только в определенных для этого местах.