Синоптики Львовского гидрометцентра предупреждают об опасности на дорогах Львовщины 5 февраля. Дороги укроет гололедица, однако осадков не будет.

Источник: Львовский гидрометцентр

Погоду на Львовщине 5 февраля ночью будет определять тыловая часть циклона над Беларусью, а днем ​​- поле повышенного атмосферного давления.

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Прогноз погоды во Львове и области на 5 февраля

Во Львове и области 5 февраля облачно с прояснениями. Ночью будет падать небольшой снег, поэтому возможное ухудшение видимости в осадках. Днем осадков не прогнозируют.

Дороги Львовщины окутает гололедица. Уровень опасности – "желтый". Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Погода во Львовской области

Синоптики предсказывают, что ночью во Львовской области температура будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза, а днем ​​- от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львове температура ночью 2 – 4 градуса мороза, а днем ​​- от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

Обратите внимание! Дороги Львова и области 5 февраля будут покрыты гололедом. Поэтому водителям и пешеходам нужно быть очень внимательными при движении. Водителям следует выбирать умеренную скорость, чтобы иметь возможность вовремя затормозить, если это будет необходимо. Пешеходы в свою очередь должны переходить дорогу только по пешеходным переходам и носить нескользкую обувь.