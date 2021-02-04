Прогноз погоды во Львове и области на 5 февраля: синоптики предупредили об опасности на дорогах
Синоптики Львовского гидрометцентра предупреждают об опасности на дорогах Львовщины 5 февраля. Дороги укроет гололедица, однако осадков не будет.
Источник: Львовский гидрометцентр
Погоду на Львовщине 5 февраля ночью будет определять тыловая часть циклона над Беларусью, а днем - поле повышенного атмосферного давления.
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Прогноз погоды во Львове и области на 5 февраля
Во Львове и области 5 февраля облачно с прояснениями. Ночью будет падать небольшой снег, поэтому возможное ухудшение видимости в осадках. Днем осадков не прогнозируют.
Дороги Львовщины окутает гололедица. Уровень опасности – "желтый". Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Погода во Львовской области
Синоптики предсказывают, что ночью во Львовской области температура будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза, а днем - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Погода во Львове
Во Львове температура ночью 2 – 4 градуса мороза, а днем - от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.
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