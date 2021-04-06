Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 6 апреля на Львовщине будут падать снег и мокрый снег. Из-за ухудшения погодных условий в области объявили штормовое предупреждение.

Погоду 6 апреля будет определять прохождение атмосферных фронтов с запада. Синоптики предупреждают о порывах штормового ветра на Львовщине.

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Прогноз погоды во Львове и области на 6 апреля

По прогнозам синоптиков, 6 апреля на Львовщине будет облачно с прояснениями. Будет падать снег и мокрый снег. На юге области ожидают значительные осадки. Вероятно ухудшение видимости.

Дороги Львова и области покроет гололедица, поэтому водителям и пешеходам нужно быть максимально осторожными на дорогах. Уровень опасности – "желтый".

Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью прогнозируют порывы штормового ветра – 15 – 20 метров в секунду.

Прогноз погоды во Львовской области

Температура в течение суток будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Прогноз погоды во Львове

Температура ночью составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, а днем – от 2 до 4 градусов тепла.



Прогноз погоды на Львовщине на 6 апреля / Данные Укргидрометцентра



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