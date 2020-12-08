На Львовщине 9 декабря будет пасмурная погода без осадков. Однако синоптики Львовского гидрометцентра предупреждают о тумане и гололедице на дорогах.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Львовщины. Уровень опасности – желтый. Об этом в фейсбук сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

Интересно Во Львове не будут проводить традиционных рождественских ярмарок: что известно

Прогноз погоды во Львове и области на 9 декабря

Синоптики прогнозируют, что во Львове и области 9 декабря погода будет пасмурная. Существенных осадков не предусматривают.

На дорогах Львова и области будет гололедица и туман видимостью 500 – 1000 метров. Ветер юго-восточный, ночью слабый, а днем – порывистый.

Температура ночью составит 1 – 6 градусов мороза. Синоптики предполагают, что днем во Львове и области температура составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В течение дня атмосферное давление будет падать, но относительная влажность воздуха существенно не изменится.

Обратите внимание! Синоптики Львовского гидрометцентра предупреждают о гололедице и тумане на дорогах Львовщины 9 декабря. Поэтому водители должны выбирать умеренную скорость, соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями и включать фары. А пешеходам, в свою очередь, необходимо носить обувь с нескользкими подошвами и переходить дорогу только в специально отведенных для этого местах.