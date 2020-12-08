Туман и гололедица: прогноз погоды во Львове и области на 9 декабря
На Львовщине 9 декабря будет пасмурная погода без осадков. Однако синоптики Львовского гидрометцентра предупреждают о тумане и гололедице на дорогах.
Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Львовщины. Уровень опасности – желтый. Об этом в фейсбук сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.
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Прогноз погоды во Львове и области на 9 декабря
Синоптики прогнозируют, что во Львове и области 9 декабря погода будет пасмурная. Существенных осадков не предусматривают.
На дорогах Львова и области будет гололедица и туман видимостью 500 – 1000 метров. Ветер юго-восточный, ночью слабый, а днем – порывистый.
Температура ночью составит 1 – 6 градусов мороза. Синоптики предполагают, что днем во Львове и области температура составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В течение дня атмосферное давление будет падать, но относительная влажность воздуха существенно не изменится.
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