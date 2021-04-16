В МЧС объявили штормовое предупреждение на Львовщине из-за заморозков 17 и 18 апреля. Несмотря на то, что сейчас длится 2 месяц весны, погода остается холодной.

Дороги Львовщины 17 и 18 апреля укроет гололедица. Ночью температура составит +1 градус.

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На Львовщине объявили штормовое предупреждение

В ГСЧС сообщили, что синоптики прогнозируют заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе ночью и утром 17 и 18 апреля. Поэтому в области объявили штормовое предупреждение.

Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области обращается к населению проявлять бдительность и осторожность, находясь на улице. При плохих погодных условиях, в частности, гололедице, водителям следует быть крайне внимательными,

– говорится в сообщении.

МЧС призывает водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований.

Прогноз погоды на 17 апреля

На Львовщине 17 апреля погоду будет определять влияние атмосферного фронта от циклона над Киевщиной. В области будет облачно с прояснениями. Ночью и утром будут падать небольшой мокрый снег и дождь. Однако днем существенных осадков не прогнозируют.

Ночью и утром дороги укроет гололедица. Ветер западный с переходом на северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, а днем – от 5 до 10 градусов тепла.



Прогноз погоды на 17 апреля / данные Укргидрометцентра

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Прогноз погоды на 18 апреля

По прогнозам синоптиков 18 апреля на Львовщине будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидают.

Ветер восточный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит 1 – 6 градусов тепла, а днем – 5 – 10 градусов тепла.



Прогноз погоды на 18 апреля / данные Укргидрометцентра