Грозовые дожди и жара до +34 градусов: прогноз погоды на Львовщине на 25 – 28 июня

По прогнозам синоптиков, 25 – 28 июня на Львовщине сохранится жаркая погода. Местами температура будет достигать 34 градусов выше нуля. Однако в области также ожидают сильные ливни.

Также на Львовщине прогнозируют порывы шквального ветра. Во время ливней его скорость составит 17 – 25 метров за секунду.

Интересно Впервые за 75 лет: жара во Львове побила исторический температурный рекорд

Прогноз погоды на 25 июня

По прогнозу синоптиков, на Львовщине в пятницу, 25 июня, будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируют. Однако днем ожидают кратковременные дожди, а местами сильные ливни, грозы и град.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Во время грозы ожидаются порывы штормового ветра 17 – 22 метра в секунду, а в отдельных районах – 25 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 18 до 20 градусов тепла, а днем – от 32 до 34 градусов тепла.



Прогноз погоды на 25 июня / данные Укргидрометцентра

Читайте также Аномальная жара на Львовщине: когда станет немного прохладнее

Прогноз погоды на 26 июня

На Львовщине в субботу, 26 июня, также местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер – северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью составит 16 – 18 градусов тепла, а днем – 25-27 градусов тепла.



Прогноз погоды на 26 июня / данные Укргидрометцентра

Прогноз погоды на 27 июня

В воскресенье, 27 июня, в области прогнозируют переменную облачность. Ночью существенных осадков не будет. Однако днем снова ожидают кратковременные дожди и грозы.

Ветер – северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 16 до 18 градусов тепла, а днем – от 25 до 27 градусов тепла.



Прогноз погоды на 27 июня / данные Укргидрометцентра

Актуально Где поплавать вблизи Львова: лучшие озера для летнего отдыха

Прогноз погоды на 28 июня

На Львовщине в понедельник, 28 июня, также будет переменная облачность. В течение суток существенных осадков не ожидают, однако днем вероятны кратковременные грозовые дожди.

Ветер – северо-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью составит 14 – 16 градусов тепла, а днем – 26 – 28 градусов тепла.



Прогноз погоды на 28 июня / данные Укргидрометцентра



Как уберечься от молнии / Инфографика 24 канала