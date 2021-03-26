По прогнозам синоптиков, на Львовщине на следующей неделе, с 27 марта по 1 апреля, погода будет переменчивой. Температура будет меняться с 17 – 20 градусов тепла до 4 – 9 градусов тепла.

В целом в течение недели осадков не ожидают. На Львовщину постепенно приходит весеннее тепло.

Актуально Коронавирус во Львове и области: количество новых больных продолжает расти

Прогноз погоды на 27 марта

Синоптики не прогнозируют осадков на Львовщине 27 марта. Утром местами будет туман. Ветер 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а в горах – 5 – 7 градусов мороза. Днем температура будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла.

Прогноз погоды на 28 марта

На Львовщине 28 марта станет несколько холоднее. В области будет облачно с прояснениями. Иногда будет падать дождь, который местами будет меняться на мокрый снег.

На отдельных участках дорог прогнозируют гололедицу. Ветер 9 – 14 метров в секунду. Температура ночью 1 – 6 градусов тепла, а днем ​​– 4 – 9 градусов тепла.

Прогноз погоды на 29 марта

На Львовщине 29 марта существенных осадков не прогнозируют. Однако во второй половине дня местами будет падать дождь. Ветер 9 – 14 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 1 градуса мороза до 6 градусов тепла, а днем ​​– от 4 до 9 градусов тепла.

Интересно Во Львове создали новый автобусный маршрут

Прогноз погоды на 30 марта

Синоптики прогнозируют, что 30 марта на Львовщине иногда будет падать дождь. Ветер 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью 1 – 6 градусов тепла, а днем ​​поднимется до 7 – 12 градусов тепла.

Прогноз погоды на 31 марта

На Львовщине 31 марта будет тепло и без осадков. Ветер 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью 1 – 6 градусов тепла, а днем ​​– 12 – 17 градусов тепла.

Прогноз погоды на 1 апреля

Согласно прогнозам синоптиков, 1 апреля на Львовщине будет тепло – ожидают до 20 градусов тепла. А вот со 2 апреля в области станет холоднее.

Что делать водителям во время гололеда / Инфографика 24 канала