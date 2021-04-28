По прогнозам синоптиков, на Львовщине до 2 мая будет тепло. Однако до Пасхи будет дождливо. Также вероятны грозы.

В общем на Львовщине весенняя погода сохранится до конца недели. По прогнозам синоптиков снега больше не будет.

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Прогноз погоды на Львовщине на 30 апреля

На Львовщине 30 апреля будет облачно. Синоптики прогнозируют, что в течение дня будет дождь.

Ночью температура составит 3-5 градусов тепла. Днем столбики термометров взлетят до 15 – 17 градусов тепла.



Прогноз погоды на 30 апреля / данные Укргидрометцентра

Прогноз погоды на Львовщине 1 мая

На Львовщине в субботу, 1 мая, погода будет достаточно переменчивой. По прогнозам синоптиков, в первой половине дня осадков не будет, однако после полудня, вероятно, будет дождь. Также местами ожидаются грозы. Ветер 7-12 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 6 до 8 градусов тепла, а днем – от 15 до 17 градусов тепла.

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Прогноз погоды на 1 мая / данные Укргидрометцентра

Прогноз погоды на Львовщине на Пасху

На Пасху, 2 мая, на Львовщине будет облачно с прояснениями. По прогнозам синоптиков, местами будет дождь. Также возможны грозы. Кроме этого, ожидают порывы штормового ветра-15-20 метров в секунду.

Температура ночью составит 7 – 9 градусов тепла, а днем будет колебаться от 19 до 21 градуса тепла.

Прогноз погоды на 2 мая / данные Укргидрометцентра