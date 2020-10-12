День защитника Украины 2020: программа мероприятий
Ежегодно 14 октября в Украине отмечают День защитника Украины. Официально этот день является государственным выходным. О программе мероприятий в Киеве и Львове – читайте в нашем материале.
В 2014 году пятый президент Петр Порошенко отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля. Почему именно про 14 октября та о программе мероприятий – рассказывает 24 канал.
Читайте также 14 октября – выходной: что нужно знать о Дне защитника Украины
Что известно о празднике День защитника Украины
Праздник возник во время роста патриотических настроений в ответ на агрессию России на Востоке Украины. Кроме того, 14 октября отмечают День украинского казачества, символом которого была Богородица. Поэтому в 2014 году президент установил 14 октября государственным праздником.
В марте 2015 года Верховная Рада поддержала законопроект.
Впервые День защитника отпраздновали под лозунгом "Сила непокоренных".
Программа мероприятий на День защитника Украины 2020
Празднование в Киеве
- Национальный академический духовой оркестр Украины выступит в филармонии. Концерт пройдет под названием "День защитника Украины в Филармонии". Вход платный. Мероприятие начнется в 19:00.
- Велопробег ко "Дню защитника Украины" состоится также в среду. Старт в 9:00 с Михайловской площади. Предварительная регистрация обязательна.
- 14 октября можно посетить "Музей становления украинской нации".
- В Киеве пройдет традиционный марш правых сил "Марш УПА-2020". Его организаторами выступили Националисты из "Правого сектора", "Свободы" и Нацкорпуса. Они собираются дойти до офиса президента.
День защитника Украины 2020 / Фото http://bug.org.ua/
Празднование во Львове
День защитника Украины во Львове будут праздновать неделю.
Читайте также День защитника Украины во Львове будут праздновать неделю: какие скидки готовят воинам
- В артцентре "Дзига", что на улице Армянская, 35, состоится концерт "Классическая музыка для неклассической публики". Организаторы рассказывают об уникальном формате мероприятия. Количество мест, согласно карантинным ограничениям – до 30 посетителей.
- Для участников боевых действий любое представление, выставка, экскурсия или блюдо в течение недели будет на 30% дешевле. Для того, чтобы получить скидку, нужно иметь с собой удостоверение. Со списком заведений можно ознакомиться по ссылке.
- На площади перед центром Довженко с 12:00 можно посетить выставку военной техники. На этом же месте в 12:30 состоится поднятие Государственного Флага Украины. А в 18:00 начнется безопасный концерт группы "Мэри".