Ежегодно 14 октября в Украине отмечают День защитника Украины. Официально этот день является государственным выходным. О программе мероприятий в Киеве и Львове – читайте в нашем материале.

В 2014 году пятый президент Петр Порошенко отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля. Почему именно про 14 октября та о программе мероприятий – рассказывает 24 канал.

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Что известно о празднике День защитника Украины

Праздник возник во время роста патриотических настроений в ответ на агрессию России на Востоке Украины. Кроме того, 14 октября отмечают День украинского казачества, символом которого была Богородица. Поэтому в 2014 году президент установил 14 октября государственным праздником.

В марте 2015 года Верховная Рада поддержала законопроект.

Впервые День защитника отпраздновали под лозунгом "Сила непокоренных".

Программа мероприятий на День защитника Украины 2020

Празднование в Киеве

Национальный академический духовой оркестр Украины выступит в филармонии. Концерт пройдет под названием "День защитника Украины в Филармонии" . Вход платный. Мероприятие начнется в 19:00.

. Вход платный. Мероприятие начнется в 19:00. Велопробег ко "Дню защитника Украины" состоится также в среду. Старт в 9:00 с Михайловской площади. Предварительная регистрация обязательна.

ко "Дню защитника Украины" состоится также в среду. Старт в 9:00 с Михайловской площади. Предварительная регистрация обязательна. 14 октября можно посетить "Музей становления украинской нации" .

. В Киеве пройдет традиционный марш правых сил "Марш УПА-2020". Его организаторами выступили Националисты из "Правого сектора", "Свободы" и Нацкорпуса. Они собираются дойти до офиса президента.



День защитника Украины 2020 / Фото http://bug.org.ua/

Празднование во Львове

День защитника Украины во Львове будут праздновать неделю.

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