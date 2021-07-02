Ивана Купала во Львове: как отпраздновать и куда пойти

В ночь с 6 на 7 июля в Украине традиционно отмечают давний праздник – Ивана Купала. С этим днем связывают множество традиций и обычаев, многие из которых дошли и до сегодняшнего дня. По этому случаю 24 канал создал подборку всех мероприятий и мест, где во Львове можно отпраздновать Ивана Купала.

В этом году во Львове подготовили не слишком много забав на Ивана Купала. В городе до сих пор добросовестно соблюдают карантинные нормы, поэтому массовых гуляний не организуют.

Интересно Где поплавать вблизи Львова: лучшие озера для летнего отдыха

Где во Львове отпраздновать Ивана Купала

Ежегодно Львов приобщался к традиционным празднованиям Ивана Купала. В городе устраивали народные забавы – прыжки через костры и посиделки. Однако в 2020 году пандемия коронавируса все изменила. Во Львове значительно уменьшилось количество общественных мероприятий.

В этом году традиционных гуляний не состоится. Однако львовянам и гостям города, которые желают отметить этот праздник, все же будет куда пойти.

Фестиваль народных ремесел в Шевченковском гаю

За несколько дней до празднования Ивана Купала, 4 июля, в Музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого состоится Фестиваль народных ремесел. Так, все желающие насладиться украинской народной атмосферой смогут это сделать.

Фестиваль будут проводить с 13:00 до 17:00. Посетителей ждут казацкие забавы, праздничный концерт от Детских клубов Львова, народные игры и веселые аттракционы. Кроме этого, дети смогут посетить мастер-классы, на которых будут учить как аутентичным народным промыслам, так и современным видам искусства,

Фестиваль народных ремесел – это место, где скрывается история и раскрываются все тайны, которые передавали наши предки. Мероприятие является благотворительным. Все деньги, которые получат от его проведения, передадут на лечение Виктории Полюги, которая болеет спинальной мышечной атрофией.



В Шевченковском гаю состоится Фестиваль народных ремесел / Фото ЛГС

Заметьте Где во Львове можно устроить пикник: подборка лучших локаций для отдыха

Zero Waste Fest на FESTrepublic

Также накануне Ивана Купала, 3 – 4 июля, состоится ежегодный фестиваль Zero Waste Fest. Гости мероприятия смогут посетить ярмарку, на которой представят 40 экобрендов.

Фестиваль начнется в Международный день отказа от пластиковых пакетов, поэтому в этом году эта тема будет главной. В течение 2 дней посетители смогут получить советы от специалистов по практикам сознательного потребления и жизни без отходов.

В ярмарочной зоне фестиваля каждый желающий сможет приобрести экотосумки, посуду, декор, натуральную косметику, одежду и многое другое. Кроме этого, здесь можно дать новую жизнь старым вещам, приняв участие в гаражной распродаже или отдав одежду тем, кто в ней нуждается. На одном из 15 мастер-классов посетителям также покажут, как сделать сумки или коврики из старых футболок.

Кроме этого, на Zero Waste Fest будут показывать фильмы и выставки, проводить экскурсии и встречи с дизайнерами. На фестивале можно будет сдать на переработку бумагу, пластик и металл, а на утилизацию – батарейки и ртутсодержащие лампы. Подробнее читайте по ссылке.



Zero Waste Fest / Фото Zero Waste Fest 2021

К теме Где погулять во Львове: интересные и небанальные локации города Льва

Ивана Купала в "Терминал-А"

В "Терминал-А" 7 июля состоится музыкально-мистическое празднование Ивана Купала. Посетителей ждет все необходимое для удачного отдыха – вкусные блюда, уютные номера в отеле и сауна. Здесь каждый желающий сможет попробовать отыскать волшебный цвет папоротника и наполниться атмосферой традиций и верований, которые пришли к нам из далекого прошлого.

Участники мероприятия насладятся интересной программой, в которой удачно сочетаются старинные традиции и современные подходы. Для посетителей выступят группа "Світлиця" и специальный гость – театр "С улицы на сцену". Билеты можно приобрести по ссылке.



Ивана Купала в "Терминал-А" / Фото Kontramarka

Читайте также Квест, запуск веночков и прыжки над очагом: как отпраздновать Ивана Купала в Киеве – фото

Парк "Вознесение"

Если же вы хотите отпраздновать Ивана Купала с танцами, венками и прыжками через костер, то придется организовывать эту аттракцию самостоятельно. К счастью, во Львове есть места, где можно такое сделать. Например, парк "Вознесение" (Кайзервальд), расположенный почти в центре города.

Здесь есть замечательный водоем, в который можно выпустить венки. Хотя большие костры в парке разводить запрещено, возле пляжа размещены мангалы, в которых можно устроить барбекю. После забав и вкусной еды среди густых деревьев Кайзервальда можно попробовать найти цвет папоротника.

Кое-где этот парк может показаться очень диким, ведь здесь есть мало заасфальтированных дорожек. Однако на Кайзервальде можно найти места, в которых будет открываться великолепная панорама Львова.



Парк "Вознесение" / Фото MD-Ukraine

Несмотря на то, что во Львове в этом году запланировали не так много мероприятий на Ивана Купала, в городе таки можно его весело отпраздновать. Главное – фантазия и хорошее настроение.