Как происходит ремонт улицы Бандеры во Львове: детали
Во Львове продолжается ремонт улицы Степана Бандеры. Стоимость реконструкции составляет около 209,5 миллиона гривен. По состоянию на 18 ноября подрядчики заменили 135 метров коллектора и 477 метров водопровода.
Протяженность улицы Бандеры составляет 1,05 километра. По проекту, больше всего стоит замена подземных инженерных сетей – коллектора и водопровода. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Как ремонтируют улицу Бандеры
По состоянию на 18 ноября на улице Бандеры заменяют инженерные сети. Самые сложные работы во время ремонта улицы — это замена канализационной сети, в частности строительство коллектора диаметром 1,2 метра.
На улице Бандеры уже заменили 135 метров коллектора и обустроили 8 колодцев. Также специалисты заменили 477 метров водопровода.
В связи с ремонтом на Бандеры на улице Японской организовали двустороннее движение транспорта.
Коротко о проекте реконструкции улицы Бандеры
- Ремонт улицы Бандеры разделен на 3 этапа. Первый этап – это реконструкция участка дороги от улицы Чупринки до Антоновича, второй – от улицы Антоновича до Героев УПА, третий – от улицы Героев УПА до Городоцкой.
- По проекту, на улице Степана Бандеры отреконструируют все инженерные сети, обустроят дорогу и установят новые трамвайные пути посередине улицы.
- Также здесь установят новое уличное освещение и контактную сеть для трамваев.
- На обновленной улице Бандеры будут велодорожки и кармашки для автомобилей.
- По проекту, обновленная улица будет инклюзивной – здесь обустроят пониженные тротуары для удобного передвижения маломобильных групп населения.
- Все работы проводят в соответствии с проектно-сметной документацией, которая прошла госэкспертизу и проверку во всех необходимых инстанциях.
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