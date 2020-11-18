Во Львове продолжается ремонт улицы Степана Бандеры. Стоимость реконструкции составляет около 209,5 миллиона гривен. По состоянию на 18 ноября подрядчики заменили 135 метров коллектора и 477 метров водопровода.

Протяженность улицы Бандеры составляет 1,05 километра. По проекту, больше всего стоит замена подземных инженерных сетей – коллектора и водопровода. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Как ремонтируют улицу Бандеры

По состоянию на 18 ноября на улице Бандеры заменяют инженерные сети. Самые сложные работы во время ремонта улицы — это замена канализационной сети, в частности строительство коллектора диаметром 1,2 метра.

На улице Бандеры уже заменили 135 метров коллектора и обустроили 8 колодцев. Также специалисты заменили 477 метров водопровода.

В связи с ремонтом на Бандеры на улице Японской организовали двустороннее движение транспорта.

Коротко о проекте реконструкции улицы Бандеры