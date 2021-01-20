В Стрые, на Львовщине, 20 января случился разрушительный пожар в деревянной часовне. Причиной возгорания был взрыв, в результате которого 62-летний пономарь получил ожоги лица.

Пожар произошел около 7:13 на улице Львовской. Сейчас обстоятельства возгорания в часовне устанавливают правоохранители. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.

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Как случился пожар

Около 7:13 чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре в деревянной часовне Священномученика Иосафата Коциловского УГКЦ.

На место вызова немедленно выехали спасатели.

Когда они приехали, то увидели, что огонь охватил часовню внутри.

Спасатели, не теряя времени, надели аппараты защиты органов дыхания и зрения и приступили к ликвидации возгорания.

В 7:29 пожар локализовали, а в 7:55 его полностью преодолели.

К ликвидации возгорания привлекли 3 единицы спецтехники и 15 чрезвычайников.

Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС Львовщины

Причиной пожара был взрыв

Чрезвычайники выяснили, что причиной пожара был взрыв. В результате 62-летний мужчина получил ожоги лица. Однако пономарь отказался от госпитализации.

Взрыв уничтожил деревянные стену и перекрытия и повредил крышу пристройки из газоблоков. Огонь же повредил деревянную стену, крышу и церковный инвентарь. Однако чрезвычайники все же спасли часовню от полного уничтожения. Сейчас правоохранители устанавливают точные причины возникновения возгорания.