Произошел взрыв: на Львовщине чуть не сгорела деревянная часовня – фото пожарища
В Стрые, на Львовщине, 20 января случился разрушительный пожар в деревянной часовне. Причиной возгорания был взрыв, в результате которого 62-летний пономарь получил ожоги лица.
Пожар произошел около 7:13 на улице Львовской. Сейчас обстоятельства возгорания в часовне устанавливают правоохранители. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.
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Как случился пожар
- Около 7:13 чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре в деревянной часовне Священномученика Иосафата Коциловского УГКЦ.
- На место вызова немедленно выехали спасатели.
- Когда они приехали, то увидели, что огонь охватил часовню внутри.
- Спасатели, не теряя времени, надели аппараты защиты органов дыхания и зрения и приступили к ликвидации возгорания.
- В 7:29 пожар локализовали, а в 7:55 его полностью преодолели.
- К ликвидации возгорания привлекли 3 единицы спецтехники и 15 чрезвычайников.
Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС Львовщины
Причиной пожара был взрыв
Чрезвычайники выяснили, что причиной пожара был взрыв. В результате 62-летний мужчина получил ожоги лица. Однако пономарь отказался от госпитализации.
Взрыв уничтожил деревянные стену и перекрытия и повредил крышу пристройки из газоблоков. Огонь же повредил деревянную стену, крышу и церковный инвентарь. Однако чрезвычайники все же спасли часовню от полного уничтожения. Сейчас правоохранители устанавливают точные причины возникновения возгорания.
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