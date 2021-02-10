В течение последних нескольких дней Львовщину замело снегом. Один из коммунальщиков в Бродах решил нестандартно бороться с заносами – мужчина запряг лошадь в сани и отправился бороться с последствиями непогоды.

Видео, которое опубликовала местная жительница Марьяна Литвин, взорвало сеть. Мужчина довольно оригинально подошел к расчистке улиц, чем существенно облегчил себе работу.

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Как коммунальщик и его конь убирали снег

На видео видно, что коммунальщик запряг лошадь в сани и таким образом расчищал тротуар от снега. Изобретательный мужчина прикрепил к саням доску, чем улучшил снегоуборочные свойства своей "техники".

Бродовский коммунальщик очень порадовал местных жителей, которые наблюдали за его работой. Некоторые из них даже предлагал выдать "изобретателю" премию.

Вероятно, горожане еще увидят этого коммунальщика, так как непогода на Львовщине не утихнет. По информации Львовского регионального центра гидрометеорологии, 11 и 12 февраля во Львовской области снова падать густой снег.

Смотрите видео, как коммунальщик расчищал улицы от снега на санях: