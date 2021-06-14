Владимир Войтович проживал в селе Яблоновка Бугского района. Его ищут в течение 3 лет.
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Владимир Войтович исчез еще в 2018 году
Мужчина 9 апреля 2018 года вышел из дома и не вернулся. Последний раз 55-летнего жителя Яблоновки видели в селе Ракобовты Бугского района. С тех пор пропавший не выходил на связь. Сейчас о его местопребывании ничего неизвестно.
Приметы без вести пропавшего:
- рост 165 – 170 сантиметров;
- коренастого телосложения;
- темно-русые волосы, короткая стрижка;
- глаза голубые;
- имеет усы;
- на левой ноге имеются шрамы, которые мужчина получил вследствие переломов;
- хромает на левую ногу.
В день исчезновения Владимир Войтович был одет в светло-коричневую куртку, черные брюки и черные кроссовки с белыми вставками. У пропавшвего был при себе пакет с одеждой.
Владимир Войтович исчез 3 года назад / Фото полиции Львовщины