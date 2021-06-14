Владимир Войтович проживал в селе Яблоновка Бугского района. Его ищут в течение 3 лет.

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Владимир Войтович исчез еще в 2018 году

Мужчина 9 апреля 2018 года вышел из дома и не вернулся. Последний раз 55-летнего жителя Яблоновки видели в селе Ракобовты Бугского района. С тех пор пропавший не выходил на связь. Сейчас о его местопребывании ничего неизвестно.

Приметы без вести пропавшего:

  • рост 165 – 170 сантиметров;
  • коренастого телосложения;
  • темно-русые волосы, короткая стрижка;
  • глаза голубые;
  • имеет усы;
  • на левой ноге имеются шрамы, которые мужчина получил вследствие переломов;
  • хромает на левую ногу.

В день исчезновения Владимир Войтович был одет в светло-коричневую куртку, черные брюки и черные кроссовки с белыми вставками. У пропавшвего был при себе пакет с одеждой.

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