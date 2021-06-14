Исчез 3 года назад: правоохранители ищут 55-летнего жителя Львовщины – фото

В 2018 году без вести пропал 55-летний житель Бущины Владимир Войтович. С тех пор связи с мужчиной нет, поэтому родные ничего не знают о его возможном местонахождении.

Владимир Войтович проживал в селе Яблоновка Бугского района. Его ищут в течение 3 лет.

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Владимир Войтович исчез еще в 2018 году

Мужчина 9 апреля 2018 года вышел из дома и не вернулся. Последний раз 55-летнего жителя Яблоновки видели в селе Ракобовты Бугского района. С тех пор пропавший не выходил на связь. Сейчас о его местопребывании ничего неизвестно.

Приметы без вести пропавшего:

рост 165 – 170 сантиметров;

коренастого телосложения;

темно-русые волосы, короткая стрижка;

глаза голубые;

имеет усы;

на левой ноге имеются шрамы, которые мужчина получил вследствие переломов;

хромает на левую ногу.

В день исчезновения Владимир Войтович был одет в светло-коричневую куртку, черные брюки и черные кроссовки с белыми вставками. У пропавшвего был при себе пакет с одеждой.

Правоохранители призывают всех, кому известна любая информация о местонахождении Владимира Войтовича, позвонить по номерам 067 946 34 23, 067 670 55 26, (032) 642 16 38 или на оперативную линию 102.



Владимир Войтович исчез 3 года назад / Фото полиции Львовщины