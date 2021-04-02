Полиция объявила в розыск 37-летнего Станислава Дзюбу. Мужчина 26 марта уехал в Самбор и с тех пор домой не вернулся.

Родные не видели мужчину около недели. Правоохранители просят всех, кому известна любая информация о месте пребывания пропавшего, позвонить в полицию.

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Мужчину ищут около недели

Полиция Самбора 2 апреля объявила в розыск без вести пропавшего жителя района. 37-летнего Станислава Дзюбу последний раз видели в городе неделю назад.

Утром 26 марта он выехал из села цапли в Самбор. Около 13:00 он встретился со своей женой в городе. После этого мужчина должен был поехать обратно в село, однако до сих пор домой не вернулся.

В день исчезновения Станислав Дзюба был одет в черную кожаную куртку, красную олимпийку, синие джинсы и черные ботинки.

Правоохранители призывают всех, кто знает, где сейчас находится Станислав Дзюба, сообщить на оперативную линию 102.



Станислав Дзюба исчез 26 марта / Фото полиции Львовщины