Во Львове сутки искали студентку из Днепропетровской области Дарью Косенок. Она вышла из общежития и исчезла. Уже через сутки ее нашли мертвой.

Дарья Косенок – 19-летняя студентка Львовского национального университета. Она жила в общежитии и вечером 29 марта ушла в неизвестном направлении. Смотрите еще На Львовщине случился жуткий пожар: 33-летний мужчина сгорел заживо Что случилось с девушкой Как сообщили источники в Нацполиции Львовской области, вечером 30 марта, девушку нашли мертвой в квартире на улице Лычаковской.

На ее теле обнаружили следы насильственной смерти.

Девушка хоть и проживала в общежитии, ночь с 29 на 30 марта провела в съемной квартире.

Именно владелица этой квартиры вызвала полицию на место убийства.

Пока полицейские не разглашают, как именно убили Дарью Косенок.

Журналистам удалось выяснить, что Дарья Косенок встречалась с парнем, с которым они вместе снимали квартиру, где ее нашли мертвой.

Именно парня девушки подозревают в ее убийстве, он скрывается от полиции. Объявления о том, что Дарья исчезла, накануне появились в волонтерских группах в Фейсбуке. Известно, что погибшая девушка родом из Днепропетровской области. Она училась на втором курсе филологического факультета ЛНУ им. И. Франко по специальности "персидский язык".