Пропавшую во Львове 19-летнюю студентку нашли убитой
Дарья Косенок / Фото Sarva.org
Во Львове сутки искали студентку из Днепропетровской области Дарью Косенок. Она вышла из общежития и исчезла. Уже через сутки ее нашли мертвой.
Источник:ZAXID.NET
Дарья Косенок – 19-летняя студентка Львовского национального университета. Она жила в общежитии и вечером 29 марта ушла в неизвестном направлении.
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Что случилось с девушкой
- Как сообщили источники в Нацполиции Львовской области, вечером 30 марта, девушку нашли мертвой в квартире на улице Лычаковской.
- На ее теле обнаружили следы насильственной смерти.
- Девушка хоть и проживала в общежитии, ночь с 29 на 30 марта провела в съемной квартире.
- Именно владелица этой квартиры вызвала полицию на место убийства.
- Пока полицейские не разглашают, как именно убили Дарью Косенок.
- Журналистам удалось выяснить, что Дарья Косенок встречалась с парнем, с которым они вместе снимали квартиру, где ее нашли мертвой.
- Именно парня девушки подозревают в ее убийстве, он скрывается от полиции.
Объявления о том, что Дарья исчезла, накануне появились в волонтерских группах в Фейсбуке.
Известно, что погибшая девушка родом из Днепропетровской области. Она училась на втором курсе филологического факультета ЛНУ им. И. Франко по специальности "персидский язык".
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