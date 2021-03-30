Городская комиссия ТЭБ и ЧС продлила карантин во Львове до 12 апреля. Также в городе ввели дополнительные карантинные ограничения. В частности, львовский общественный транспорт будет курсировать в режиме спецперевозок.

В городе значительно возросло количество больных коронавирусом. Поэтому комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС была вынуждена ввести дополнительные карантинные ограничения.

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Пропуска в общественном транспорте не будут проверять

Львовский общественный транспорт переходит в режим спецперевозок. Это означает, что льготы на время карантина отменят. Пенсионеры и льготники из других групп смогут ездить в городских автобусах и трамваях, но только за деньги.

"Общественный транспорт переходит в режим спецперевозок. До 12 апреля мы отменяем все льготные перевозки. Транспорт будет курсировать исключительно для тех людей, которым необходимо доехать на работу, ведь несмотря ни на что, город должен продолжать функционировать", – заявил на брифинге мэр города Андрей Садовый.

Городские власти надеются, что в общественном транспорте будут ездить только те люди, которые едут на работу и с работы. Однако никакие спецпропуска у пассажиров не будут проверять.

Мы надеемся на сознательность людей и что общественным транспортом будут пользоваться только те, кто едут на работу и с работы. Люди должны понимать, что общественный транспорт – это место, где можно скорее заразиться. И это в первую очередь должны понимать люди старшего возраста,

– добавил городской голова.

Садовый попросил молодых горожан позаботиться о своих родителях, дедушках и бабушках и убедить их не пользоваться общественным транспортом и сидеть дома.

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Какие дополнительные карантинные ограничения ввели во Львове

В детсадах будут работать дежурные группы для детей, родители которых работают.

Школьники продолжат учиться дистанционно.

Непродовольственные и строительные магазины могут работать только на вынос и по предварительному заказу.

Запрещена работа непродовольственных и смешанных рынков.

Открытие летних площадок в учреждениях отсрочили до 12 апреля.

Также запретили проведение любых массовых мероприятий.

Все заведения питания должны работать только на вынос и адресную доставку.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала