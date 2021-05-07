Малыша на обочине дороги заметили местные жители, которые и позвонили в полицию. Впоследствии правоохранители установили, что он без разрешения отошел от взрослых.

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Полицейские разыскали 3-летнего мальчика на Львовщине

В полицию 7 мая поступило сообщение о том, что на обочине трассы Львов – Луцк в селе Вислобоки находится ребенок без присмотра взрослых. На место происшествия прибыли:

сотрудники сектора реагирования патрульной полиции;

ювенальные полицейские отделения полиции №1 Львовского городского управления полиции.

Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожало. Впоследствии полицейские установили личность малыша и вернули его родственникам.

По данным полиции, 3-летний мальчик был вместе с дедушкой и бабушкой, когда они сажали картофель. Однако затем пошел гулять без разрешения взрослых в неизвестном направлении. Родственники пытались самостоятельно найти ребенка, как только заметили, что он исчез.

Выяснилось, что мальчик прошел более 4 километров от места исчезновения. "Ребенок передан родственникам, с которыми ювенальные полицейские провели профилактическую беседу", – говорится в сообщении Нацполиции.

Обратите внимание! Правоохранители призывают не оставлять маленьких детей без присмотра даже на короткое время, а в случае исчезновения следует немедленно звонить на оперативную линию 102.