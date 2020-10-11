В Харькове 6 октября состоялось прощание с офицерами и курсантами, которые погибли в авиакатастрофе под Чугуевом. Грузовики с телами погибших военных отправили самолетом в их родные города. В столице возникла напряженная ситуация с COVID-19. В частности, в больницах не хватает койко-мест, поэтому больные лежат даже в коридорах.

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Последний полет погибших в авиакатастрофе под Чугуевым

6 октября в Харькове попрощались с военными, которые погибли в авиакатастрофе Ан-26. С погибшими пришли проститься более 3 тысяч человек, в том числе на церемонии присутствовал президент Владимир Зеленский вместе с женой. Далее тела военных повезли на Чугуевский аэродром, откуда они и совершили свой последний полет.

Тела с погибшими военными отправили домой: видео

В больницах Киева не хватает мест для больных COVID-19

Мать киевлянина Александра Кондратенко провела в коридоре несколько дней в ожидании ПЦР-теста. Получив положительный результат, ее сразу должны были перевести в специализированную под COVID-19 больницу. Однако и там не было свободных кроватей. По словам Виталия Кличко, ресурсы в больницах Киева – на пределе.

Тревожная ситуация в больницах Киева для больных COVID-19: видео

У кандидата в мэры Стрыя обнаружили российский паспорт

О российском гражданстве кандидата на пост мэра Стрыя от "Свободы" Бориса Юровича сообщили в одном из стрыйских пабликов в Фейсбуке. Документ выдали в 2012 году в Ханты-Мансийском автономном округе. Впрочем впоследствии "свободовец" снялся с выборов. Он заявил, что не хочет навредить партии.

Российское гражданство у кандидата на пост мэра Стрыя: видео

Уникальные туристические локации живописного Дрогобыча

Вкусный кофе, сладости, интересная архитектура, площадь Рынок, Ратуша – речь идет не о Львове, а о впечатляющем городе Дрогобыч. Он привлекает все больше туристов со всех уголков Украины. С уникальными традициями в нем сочетается наша современность.

Чем поражает туристический Дрогобыч: видео

Во время голосования украинцы получат новые бюллетени

К новому избирательному законодательству в 2020 году украинцы получат и новые документы для осуществления волеизъявления. Однако бюллетень, в котором избиратель будет отмечать кандидата или партию, которых хочет поддержать, можно легко лишить полномочий.

Как правильно заполнять бюллетени нового образца: видео