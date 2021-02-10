Просто не заметил: во Львове водитель мусоровоза сбил мужчину – фото
Во Львове водитель мусоровоза сбил мужчину / Полиция Львовщины
Во Львове 10 февраля вблизи школы №13 произошло ДТП – мусоровоз сбил пешехода. Водитель не заметил мужчину, когда сдавал назад.
Источник:полиция Львовщины
Авария случилась на улице Вернадского около 13:30. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
К теме На одном из предприятий Львовщины грузовик насмерть сбил мужчину: фото
Как водитель мусоровоза сбил мужчину
- Около 13:30 на улице Вернадского 57-летний львовянин, находясь за рулем мусоровоза, сбил пешехода.
- Мужчина пытался подъехать к мусорным контейнерам задним ходом и не заметил человека, который был позади.
- В результате ДТП 61-летний львовянин травмировался.
- Медики отвезли его в больницу. Сейчас его диагноз уточняется.
- На месте происшествия работают правоохранители. Они пытаются выяснить все обстоятельства аварии.
ДТП произошло около 13:30 / Фото полиции Львовщины
Водитель мусоровоза не заметил пешехода / Фото полиции Львовщины
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины
Поделиться новостью