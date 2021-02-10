Во Львове 10 февраля вблизи школы №13 произошло ДТП – мусоровоз сбил пешехода. Водитель не заметил мужчину, когда сдавал назад.

Авария случилась на улице Вернадского около 13:30. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. К теме На одном из предприятий Львовщины грузовик насмерть сбил мужчину: фото Как водитель мусоровоза сбил мужчину Около 13:30 на улице Вернадского 57-летний львовянин, находясь за рулем мусоровоза, сбил пешехода.

Мужчина пытался подъехать к мусорным контейнерам задним ходом и не заметил человека, который был позади.

В результате ДТП 61-летний львовянин травмировался.

Медики отвезли его в больницу. Сейчас его диагноз уточняется.

На месте происшествия работают правоохранители. Они пытаются выяснить все обстоятельства аварии. Обратите внимание! Никогда не приближайтесь к машине, если видите, что она пытается уехать. Это может спасти ваше здоровье и жизнь!

ДТП произошло около 13:30 / Фото полиции Львовщины

Водитель мусоровоза не заметил пешехода / Фото полиции Львовщины

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины